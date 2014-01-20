Названо основне завдання ВМС на 2014 рік

У роботі взяли участь командувач ВМС ЗС України адмірал Юрій Іл’їн, голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба, помічник Міністра оборони України адмірал запасу Віктор Максимов, директор Університету банківської справи Національного банку України Валерій Огієнко, представники Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних Сил України, командування Військово-Морських Сил Збройних України, керівники підприємств судноремонтної галузі.

Під час заходу, метою якого було визначення напрямків і перспектив судноремонту, повідомили, що протягом 2013 року було проведено ремонтні роботи з відновлення технічної готовності 10 бойових кораблів та катерів і 5 суден забезпечення. Продовжується відновлення технічної готовності корабля управління “Славутич” і плавучого крану “Каланчак”, завершується доковий ремонт катеру “Гола Пристань”. Підтримано технічну готовність 5 літаків та 6 вертольотів, проводився ремонт техніки і озброєння.

Водночас, як наголосив командувач ВМС ЗС України, є питання стратегічного плану, які, на жаль, ще не вдалося зрушити з місця. Насамперед це питання відновлення в державі військового сегменту судноремонтної галузі як цілісної системи.

– Генеральною лінією національного флоту у 2014 році буде, по-перше, робота щодо удосконалення нормативно-правової бази, яка б дозволила флоту спільно з промисловістю працювати ефективно, і, по-друге, не допустити зниження рівня технічної готовності кораблів, – сказав адмірал Юрій Іл’їн.

На завершення круглого столу відбулося нагородження за результатами роботи у 2013 році кращих підприємств і організацій.