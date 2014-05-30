6 тисяч військовослужбовців запасу, призваних на службу, будуть демобілізовані
На цьому наголосив виконуючий обов’язки Міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль виступаючи в парламенті і відповідаючи на питання керівництва держави про демобілізацію громадян з найбільш соціально вразливих сімей.
— Це питання вже практично вирішене. Ми підписали документ і близько 5,5-6 тисяч таких військовослужбовців запасу, призваних на службу, вже почали звільнення, — наголосив генерал-полковник Михайло Коваль.
Він також повідомив, що ротації військовослужбовців Збройних Сил України, які задіяні в антитерористичній операції на сході України не буде.
— Ротація здійснюватися не буде. Ми вивели всі сили і засоби. Ми прикрили всі державні кордони, ми готові до виконання завдань за призначенням. У нас немає жодної зайвої людини, щоб виводити і здійснювати ротацію! — відзначив виконуючий обов’язки Міністра оборони України під час виступу у Верховній Раді.
Він пояснив, що в умовах такої зовнішньої агресії, в якій опинилася українська держава, ротація не може проводитися.