6 тисяч військовослужбовців запасу, призваних на службу, будуть демобілізовані

— Це питання вже практично вирішене. Ми підписали документ і близько 5,5-6 тисяч таких військовослужбовців запасу, призваних на службу, вже почали звільнення, — наголосив генерал-полковник Михайло Коваль.

Він також повідомив, що ротації військовослужбовців Збройних Сил України, які задіяні в антитерористичній операції на сході України не буде.

— Ротація здійснюватися не буде. Ми вивели всі сили і засоби. Ми прикрили всі державні кордони, ми готові до виконання завдань за призначенням. У нас немає жодної зайвої людини, щоб виводити і здійснювати ротацію! — відзначив виконуючий обов’язки Міністра оборони України під час виступу у Верховній Раді.

Він пояснив, що в умовах такої зовнішньої агресії, в якій опинилася українська держава, ротація не може проводитися.