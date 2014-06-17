Поранені в ході проведення АТО військовослужбовці ЗСУ отримали гуманітарну допомогу

До Військово-медичного клінічного центру Північного регіону передали понад 50 комплектів матраців та постільної білизни. Також було надано більш дороге устаткування: холодильники, пральні машини, кондиціонери тощо.

Вже найближчим часом планується передати іноземне медичне устаткування: спеціальні джгути та дорогі крововідновлювальні засоби, які вже замовили у сусідній Польщі.

— Підтримка громадських організацій нам дуже потрібна. Це не лише одноденна акція. Люди щоденно приходять до нас і надають допомогу. Наразі поранені хлопці забезпечуються усім необхідним. Є допомога від громадських організацій, волонтерів, а також з офіційних джерел, — зазначив представник ВМКЦ Північного регіону.