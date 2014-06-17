Поранені в ході проведення АТО військовослужбовці ЗСУ отримали гуманітарну допомогу
19:57, 17 червня 2014Військо
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На Харківщині пораненим в ході проведення антитерористичної операції військовослужбовцям Збройних Сил України надали чергову гуманітарну допомогу громадські організації області.
Поранені в ході проведення АТО військовослужбовці ЗСУ отримали гуманітарну допомог / Фото: Минобороны
До Військово-медичного клінічного центру Північного регіону передали понад 50 комплектів матраців та постільної білизни. Також було надано більш дороге устаткування: холодильники, пральні машини, кондиціонери тощо.
Вже найближчим часом планується передати іноземне медичне устаткування: спеціальні джгути та дорогі крововідновлювальні засоби, які вже замовили у сусідній Польщі.
— Підтримка громадських організацій нам дуже потрібна. Це не лише одноденна акція. Люди щоденно приходять до нас і надають допомогу. Наразі поранені хлопці забезпечуються усім необхідним. Є допомога від громадських організацій, волонтерів, а також з офіційних джерел, — зазначив представник ВМКЦ Північного регіону.
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