Бойовики провокують українських військових вести вогонь у напрямку Росії - Селезньов

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прес-секретар АТО Владислав Селезньов.

«Останнім часом дедалі частіше фіксується активізація дій бойовиків, спрямованих на провокації в районі державного кордону з Російською Федерацією. Так, з метою провокації та ескалації конфлікту бойовики розгортають вогневі позиції і ведуть вогонь з територій, що межують з державним кордоном України, тим самим провокуючи наші сили на вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити сили АТО у веденні вогню у бік Російської Федерації", - наголосив Селезньов.Читайте такожУ Слідчому комітеті РФ заявляють, що Україна начебто обстріляла територію Росії

Незважаючи на ці провокації, сили АТО і прикордонна служба України забезпечують охорону та оборону державного кордону.