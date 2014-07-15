Сили АТО призупинили польоти своєї авіації через збитий Ан-26

Авіація сил АТО знаходиться у пунктах постійної дислокації з 14 липня. Про це повідомляється на сторінці в соцмережі прес-центру АТО.

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"Пошуково-рятувальна операція з пошуку 6 членів екіпажу літака Ан-26 триває", - йдеться в повідомленні.

На борту літака знаходилися 8 осіб, про долю 2 з них прес-центру АТО нічого не повідомляє. Між тим координатор руху "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук повідомляв, що 2 членів екіпажу знаходяться в полоні у бойовиків.

У прес-центрі АТО нагадали, що Ан-26 перевозив вантаж невійськового призначення, зокрема питну воду і продукти харчування для особового складу сил АТО. Ан-26 рухався на висоті понад 6500 м, з 12.30 вчорашнього дня зв'язок з екіпажем літака припинилася. "Існуючі засоби ураження ПЗРК, які, за даними нашої розвідки, є на озброєнні бойовиків, не здатні влучити в літак на такій висоті. Працює комісія, яка повинна встановити причини падіння літака Ан-26", йдеться в повідомленні.