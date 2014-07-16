Військові медики роблять все можливе для збереження життя та здоров’я поранених військовослужбовців

Поранені військові отримують весь спектр необхідної хірургічної допомоги, різнопланове медикаментозне, фізіотерапевтичне, відновлювальне та реабілітаційне лікування.

— Усі лікувальні заходи спрямованні на максимально якісне та швидке одужання захисників Вітчизни. В складі медичних груп безпосередньо біля поля бою особовий склад Центру робить все можливе для збереження життя та здоров’я поранених військовослужбовців. Військові медики надають кваліфіковану допомогу у складі багатофункціонального мобільного шпиталю у визначеному районі, у стінах лікувального закладу або ж під час аеромедичної евакуації повітряним транспортом. Практичний досвід медиків, їх професіоналізм, новітня апаратура дозволяє надавати допомогу відповідно до сучасного рівня розвитку медичної науки і практики, — наголосив заступник начальника ВМКЦ Центрального регіону полковник медичної служби Олександр Столяренко.

Варто зазначити, що з часу проведення активної фази антитерористичної операції у ВМКЦ Центрального регіону фахівцями надано кваліфіковану, спеціалізовану медичну допомогу біля ста військовослужбовцям.