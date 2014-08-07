В Україні завершилась перша хвиля третьої черги мобілізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив комісар Київського міського військкомату, полковник Володимир Кидонь сьогодні журналістам.

“Третя черга мобілізаційного розгортання - це нарощування угрупувань Збройних сил та інших військових формувань, йде поповнення комплекту військ особовим складом, а також технікою”, - сказав він.

За словами військового комісара, “на сьогодні ми завершили першу хвилю третьої черги мобілізаційного розгортання». Загалом керівництвом держави та Міністерством оборони визначено 5 таких хвиль, кожна з яких становить 7 днів, сказав він.

Читайте такожУ Міноборони пояснили причини третьої черги мобілізаціїКидонь уточнив, що “в перший день ми здійснюємо оповіщення особового складу і керівників підприємств, в другий-третій день проводимо медичний огляд для того, щоб встановити придатність до військової служби, і в четвертий, п'ятий і шостий дні відбувається подача мобілізаційних ресурсів, тобто особового складу і техніки, до військових частин”.

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