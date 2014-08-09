Силовики знищили 10 одиниць броньованої техніки терористів разом з екіпажами

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

Також, за його словами, українські військові знищили ще кілька одиниць бронетехніки бойовиків та екіпажів, які її обслуговували.

Читайте такожПротягом доби безпілотники РФ 4 рази порушували повітряний простір України Як повідомляв УНІАН, за останню добу в ході антитерористичної операції загинули 13 українських бійців.