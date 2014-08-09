Силовики знищили 10 одиниць броньованої техніки терористів разом з екіпажами
13:50, 09 серпня 2014Військо
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Під Горлівкою сили Антитерористичної операції знищили 10 одиниць броньованої техніки терористів разом з екіпажами.
Українська армія знищила 10 одиниць броньованої техніки / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.
Також, за його словами, українські військові знищили ще кілька одиниць бронетехніки бойовиків та екіпажів, які її обслуговували.
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