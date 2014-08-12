Силовики знищили кілька блокпостів терористів

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«До місць розташувань повернулись передові загони 95-ї високомобільної бригади, які напередодні здійснили блискавичний рейд протяжністю у 470 км. З них тилами супротивника – 170 км. Під час проведення рейду було знищено три козачих блокпости та чисельну кількість живої сили маргиналів і техніки, якою вони пересувались», - повідомляють в АТО.

Посилаючись на джерело, наближене до бандита з позивним «Чечен», в АТО також інформують, що «в тилах ворога пусто». «Мобілізаційні ресурси бандитів повністю вичерпані. Терористи втратили підтримку простих людей», - зазначається у повідомленні.

Читайте такожУ РНБО розповіли про нову тактику ведення АТОВодночас бойовики продовжують обстрілювати блокпости та позиції сил АТО, у тому числі з території Російської Федерації. «Терористи намагаються організувати опір силам АТО. У свою чергу, наші бійці мають на меті відрізати угрупування бойовиків від основного транспортного напрямку сполучення з Російською Федерацією», - зазначається у повідомленні.

Читайте такожТерористи в районі Горлівки відрізані від «ДНР» - Тимчук«Не припиняються провокації та обстріли із застосуванням артилерії і БМ 21 «Град» з боку Російської Федерації», - відзначають в АТО. Так, були обстріляні позиції сил АТО неподалік населених пунктів Іллінка, Семенівське, Степанівка. Тричі було обстріляно позиції піхотинців, які закріпились та утримують висоту Савур-Могила.