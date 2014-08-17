Сили АТО продовжують наступ на Донецьк і Луганськ (карта)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

Також, за його словами, українські військові наступають на Горлівку, Первомайськ, Іловайськ і Красний Луч та продовжують утримувати під контролем висоту Савур-Могила.Читайте такожСитуація на Донбасі ускладнилася, йдуть серйозні бої на Савур- Могилі - Семенченко

Лисенко нагадав, що вчора сили АТО звільнили від терористів місто Жданівка та житловий район Велика Вергунка у Луганську.

“Вчора після запеклого бою за житловий район Велика Вергунка у Луганську сили АТО встановили контроль над будівлею Жовтневого райвідділу міліції, піднявши над нею державний прапор. А також українські військові повністю звільнили місто Жданівка Донецької області”, - сказав Лисенко.Читайте такожТерористи планують залишити Донецьк до 18 серпня - РНБО

За його словами, протягом доби українські військові вступали у вогневий контакт із терористами в районах 17 населених пунктів на сході України.

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