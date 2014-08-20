Значна частина Луганська перейшла під контроль української армії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Бойові дії в містах Луганську і Донецьку для українських військових ускладнюються застосуванням терористами важкого озброєння», - зазначив він.

Читайте такожУ Луганську не припиняються обстріли: вночі знову постраждали житлові будинки«У Луганську найманці чеченської національності продовжують обстріли території міста із застосуванням установок «Град», встановлених у східних кварталах. Проте значна частина міста вже перейшла під контроль сил АТО», - додав Лисенко.