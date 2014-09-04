За час АТО загинули 837 українських військовослужбовців, 3004 поранені
13:15, 04 вересня 2014Військо
0 0
За час проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України загинули 837 українських військових, більше 3 тис. отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
Читайте такожБійцям АТО довелося залишити Дебальцеве: місто оточують військові РФ з важкою артилерією
За його словами, за весь період проведення АТО загинули 837 українських військовослужбовців і 3044 отримали поранення.
Як повідомляв УНІАН, за даними РНБО станом на 29 серпня, під час АТО загиблими значились 765 військових. 11 військовослужбовців пропали без вісті і 2765 учасників АТО були поранені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter