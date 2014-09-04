За час АТО загинули 837 українських військовослужбовців, 3004 поранені

Про це повідомив прес-секретар інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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За його словами, за весь період проведення АТО загинули 837 українських військовослужбовців і 3044 отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, за даними РНБО станом на 29 серпня, під час АТО загиблими значились 765 військових. 11 військовослужбовців пропали без вісті і 2765 учасників АТО були поранені.