В Україні відкрили бізнес-інкубатор, за допомогою якого можна стати підприємцем з нуля

В Україні відкрився перший бізнес-інкубатор, який допоможе започаткувати або розвивати свій бізнес, маючи лише бажання та ідеї. Вирощувати малий бізнес в рамках національної програми "Країна підприємців", а підготовкою нового покоління підприємців займуться досвідчені бізнес-тренери, ментори та банкіри.

"Завдання Інкубатора не тільки дати початківцям підприємцям основи ведення бізнесу і підтримати морально. Ми будемо працювати над запуском реального бізнесу "під ключ", незалежно від того чи це буде виробництво, послуги і торгівля, – каже керівник напрямку "Малий і середній бізнес" Приватбанку Олександр Ніколенко. – На відміну від багатьох не менш надихаючих проектів у нас є унікальні можливості просування та фінансування для підприємців".

Щоб стати учасником Інкубатора, достатньо заповнити анкету, в якій необхідно розповісти про ідею свого майбутнього або діючого бізнесу і шляхи його розвитку. Найперспективніші з точки зору експертів проекту ідеї будуть відібрані для "вирощування" реального бізнесу. Відбір заявок в бізнес-інкубатор завершиться 15 жовтня, а фіналістів відбіркового туру оголосять в ході масштабного бізнес-форуму "Країни підприємців" в Києві.

Двадцять фіналістів проекту отримають можливість навчатися підприємництва та продажу за спеціальною програмою Prometeus, а також підтримку фахівців і бізнес-тренерів з усіх питань організації і планування своєї справи, системи продажів, бухгалтерії та юридичних аспектів. Найуспішніші учасники бізнес-інкубатора отримають фінансову та організаційну підтримку від ініціатора програми "Країна підприємців" Приватбанку.

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Крім того, для всіх учасників відбіркового туру інкубатора, а також для клієнтів, які вже зареєструвалися на порталі програми https://kub.pb.ua будуть доступні безкоштовні програми онлайн навчання з питань, які стосуються ведення бізнесу, підготовлені Prometeus і ПриватБанком.

Національна програма розвитку малого бізнесу "Країна підприємців", ініціатором якої став ПриватБанк, який дозволить у найближчі роки створити більше мільйона нових робочих місць та підняти українську економіку. Перш за все, "Країна підприємців" допоможе всім бажаючим розпочати свою справу, а діючим підприємцям залучати доступні мікрокредити і користуватися безкоштовними консультаціями і допомогою фахівців. Інтернет програми портал kub.pb.ua та цілодобовий сервіс підтримки підприємців нададуть всім підприємцям, самозайнятою бізнесменам, особам, які бажають створити власну справу, нові інструменти для відкриття і розширення своєї справи.