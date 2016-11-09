Гройсман обіцяє усунути близько 150 регуляторних бар'єрів для бізнесу

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

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«В остаточному підсумку йдеться про скасування більш як півтори сотні застарілих регулювань. Колеги попросили до двох тижнів на остаточне доопрацювання, і після цього ми проведемо спеціальне дерегулятивне засідання Кабміну. І є ідея такі засідання проводити регулярно, аби зрештою розчистити всі ці бюрократичні бар'єри», – повідомив Гройсман.

За словами очільника уряду, розробкою пропозицій щодо скасування регуляцій, які перебувають в компетенції Кабінету міністрів, займаються Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Офіс залучення та підтримки інвестицій, а також Державна регуляторна служба і Офіс ефективного регулювання.

Як повідомляв УНІАН, Україна цього року поліпшила свої позиції в рейтингу Світового банку Doing Business-2017, піднявшись на 3 пункти – до 80-го місця з 83-го. Найбільший прогрес Україна показала у спрощенні відкриття бізнесу (20-е місце з 190), найгірший – у сфері боротьби з корупцією (140-е місце із 190).

За словами керівника Мінекономрозвитку Степана Кубіва, Україна в наступному році ввійде в ТОП-50 рейтингу Doing Business у разі прийняття Верховною Радою 15 законопроектів, що спрощують підприємницьку діяльність в країні.

Кабінет міністрів 16 грудня минулого року ухвалив дорожню карту дерегулювання, імплементація якої дасть змогу Україні до 2017 року поліпшити свою позицію і ввійти в ТОП-50 рейтингу Doing Business, а в 2018 році – увійти у ТОП-20.