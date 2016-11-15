Гройсман: для уряду дуже важливо, щоб інвестиції та підприємства були успішними

Уряд України відкритий для прямого діалогу з бізнесом і розраховує на допомогу ділового співтовариства в поліпшенні ділового клімату та проведенні структурних реформ в роботі митниці, податкових органів, у сфері дерегуляції та залучення інвестицій.

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Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу на щорічних зборах Європейської Бізнес Асоціації, що об'єднує найбільші українські та іноземні підприємства, які працюють на українському ринку.

«Важливо те, що ми змогли побудувати якісний діалог. І треба йти далі. Для уряду дуже важливо, щоб інвестиції та підприємства були успішними. Дуже важливо, щоб підприємці відчували, що ситуація змінюється, щоб вони могли реінвестувати в економіку», - сказав Гройсман.

Він нагадав, що при уряді вже почав роботу Офіс просування інвестицій, активно просувається судова реформа, видно зміни в сфері дерегуляції, у планах - проведення якісних змін в сфері освіти та охорони здоров'я, прийняття змін в адмініструванні податків, розроблених за участю бізнесу, Міністерства фінансів та Державної фіскальної служби.

«Уряд і я як прем'єр повністю готові до якісного діалогу і прийняття рішень, які дозволять бути успішними, - сказав Гройсман. - Уряд України стоїть на службі українського бізнесу».

Раніше голова уряду зазначав, що якісний діалог з бізнесом є одним з найбільш значних досягнень у роботі влади, оскільки саме у спілкуванні з діловим співтовариством можна почути і зрозуміти проблеми, які існують в країні.