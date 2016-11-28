В Ужгороді стартує перший регіональний бізнес-форум

Український союз промисловців і підприємців за підтримки ПриватБанку прагне показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості й перспективи для втілення їхніх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи та продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу.

На учасників форуму чекають виступи представників влади та міжнародних організацій, надихаючі історії успіху молодих українських підприємців. Крім того, учасники форуму отримають з перших рук корисні інструменти для спрощення операційної діяльності, індивідуальні консультації від спеціалістів з реєстрації підприємств, бухгалтерського обліку, податкової звітності, юридичного супроводу діяльності, франчайзингу, електронної комерції тощо.

Серед амбітних планів оранізаторів програми «Країна підприємців» – проведення низки бізнес-форумів, у тому числі в регіонах, покликаних популяризувати культуру підприємництва в Україні.

Участь у форумі – безкоштовна. Зареєструватися можна на kub.pb.ua.

Запрошуємо 30 листопада до галереї “Ілько” (м. Ужгород, вул. Кошицька, 28). Початок о 10:00.