Влада Кіровоградщини направить 1 мільйон гривень з бюджету-2017 на програму розвитку підприємництва

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Коломійцев, виступаючи сьогодні, 9 грудня, на першому регіональному бізнес-форумі «Україна – країна підприємців», ініційованому Приватбанком і Українським союзом промисловців і підприємців.

«Близько 800 тисяч заплановано виділити на підтримку проектів реалізації малого та середнього бізнесу, які подаватимуть жителі області. А 200 тисяч – на погашення відсотків кредитів, що братимуть невеликі підприємства для розвитку власного бізнесу», - зазначив Коломійцев.

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Він також закликав міські та селищні ради підтримати підприємців за рахунок місцевих бюджетів.

За його словами, в умовах децентралізації бюджетної сфери, обласний бюджет не зможе самостійно забезпечити фінансування підприємництва у повному обсязі.

«Закладайте кошти на підприємництво, створюйте бізнес-майданчики, індустріальні парки, адже – це нові робочі місця, додаткові надходження в бюджет та успішний розвиток територій», - зауважив посадовець, звертаючись до представників органів місцевого самоврядування, присутніх на Форумі.

Директор головного регіонального управління Приватбанку в Кіровоградській області Ростислав Масло також заявив, що ініціатори проекту запрошують всі банки долучитися до їх ініціативи.

«Потрібна активна допомога місцевої влади, аби зменшити навантаження на бізнес. Зокрема, закладення коштів, не лише в обласний, а й у місцеві бюджети на компенсацію процентних ставок підприємцям і підприємствам Кіровоградської області, що створюють нові робочі місця», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 грудня, в Кропивницькому відбувся регіональний бізнес-форум «Україна — країна підприємців», ініційований Приватбанком та УСПП, в якому взяли участь підприємці різних сфер діяльності.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їхніх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.