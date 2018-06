Талановиті українці зможуть вступити до Лондонського Університету Мистецтв за підсумками співбесіди в Києві

Талановитим абітурієнтам з України надана унікальна можливість вступити до Університету Мистецтв, Лондон (University of the Arts, London – UAL) за підсумками безкоштовної співбесіди, яка відбудеться 16 листопада в Києві. Співбесіда відбудеться в представництві University of the Arts, London в Україні (Освітня група «ДонСтрім»).

Безкоштовне вступне інтерв'ю-співбесіду для талановитих українців проведе міжнародний координатор Лондонського Університету Мистецтв Кейт Роуз Каррік (Kate Rose Carrick). Інтерв'ю-співбесіда відбудеться 16 листопада 2014 року в офіційному ексклюзивному представництві UAL в Україні (Освітня група «ДонСтрім»).

Співбесіду зможуть пройти всі, хто бажає: від абітурієнтів і студентів до художників, модельєрів, режисерів, дизайнерів, фотографів, арт-критиків, що вже отримали професійне визнання. На інтерв'ю чекають усіх, хто хоче отримати найкращу британську освіту в галузі дизайну, мистецтва, моди, медіа, кінематографії, реклами, комунікацій.

Бездоганна репутація Лондонського Університету Мистецтв і інтерес до нього з боку абітурієнтів у всьому світі є причиною достатньо високого конкурсу при вступі. Тому, аби бути допущеним до співбесіди, кожному абітурієнту необхідно пройти обов'язковий попередній відбір, у процесі якого буде оцінено потенційну готовність претендента, а також будуть надані рекомендації з підготовки творчого портфоліо.

Для того щоб в українських абітурієнтів було більше шансів для вступу до Лондонського Університету Мистецтв, Кейт Роуз Каррік проведе майстер-клас, присвячений підготовці портфоліо. Майстер-клас відбудеться 15 листопада в рамках освітньої виставки Британської Ради – UK Education Fair («Університети Великої Британії»).

Під час майстер-класу всі охочі зможуть дізнатися, які роботи рекомендовано включати до порт фоліо для вступу на програми UAL (Foundation, BA, MA тощо), якими є типові помилки при створенні портфоліо. Слухачі майстер-класу також зможуть ознайомитися з якісно підготовленими прикладами вступного портфоліо.

Попередній відбір здійснюється фахівцями офіційного ексклюзивного представництва Університету Мистецтв, Лондон в Україні – Освітньої групи «ДонСтрім».Зареєструватися на попереднє інтерв'ю для допуску до вступної співбесіди можна за телефонами: +38 (044) 496 0948, +38 (044) 599 3180.

Довідка. Університет Мистецтв, Лондон – найбільший вищий навчальний заклад у світі, що спеціалізується на освіті у сфері дизайну, мистецтва, моди, медіа, комунікацій. Серед його випускників – сотні видатних людей у світі мистецтва, кіно, моди, дизайну: Колін Ферт, Джон Гальяно, Олександр Маккуїн, Пол Сміт, Стелла Маккартні, Джарвіс Кокер, Вів'єн Вествуд, Beck, Пірс Броснан, PJ Harvey, Хуссейн Чалаян, Пол Хакслі, Тім Рот і багато інших.

Щороку в Лондонському Університеті Мистецтв понад 20 тис. студентів навчаються всього найкращого у визнаних професіоналів.

У складі Університету Мистецтв – 6 всесвітньо відомих коледжів:

§ Central Saint Martins College of Art and Design

§ London College of Communication

§ London College of Fashion

§ Camberwell College of Arts

§ Chelsea College of Art and Design

§ Wimbledon College of Art

Освітня група «ДонСтрім» – офіційний ексклюзивний представник Університету Мистецтв, Лондон в Україні.

