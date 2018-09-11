21-23 вересня в Краматорську, в рамках святкування 150-річчя міста, вперше відбудеться всеукраїнський економічний форум «KramatorskInvest-2018». На порядку денному – обговорення потенціалу промислових міст як драйверів економіки України, та визначення подальших шляхів розвитку промислових регіонів.

Головна ідея форуму – показати Краматорськ та Донецьку область, як територію розвитку та нових можливостей. Не дивлячись на збройний конфлікт, що триває на Сході України з 2014 року й охоплює частину Донеччини, промислові міста регіону, такі як Краматорськ, Маріуполь, Покровськ, Бахмут та інші, продовжують розвиватись, роблячи помітний внесок в економіку області та країни, виходять на нові ринки збуту й гідно представляють Україну на закордонних ринках. Зокрема, продукція унікальних промислових гігантів, що тут розташовані, не має аналогів в світі. Сьогодні такі міста, як Краматорськ – це не тільки флагмани важкого машинобудування та металургії, гірничовидобувної галузі, а й висококваліфіковані технічні спеціалісти, інженери, винахідники, раціоналізатори та науковці.

Дводенний форум передбачає обговорення ключових та проблемних питань із представниками влади вищого рівня, політиками та промисловцями, серед яких: Степан Кубів – Перший віце-премʼєр-міністр України, Борис Колесніков – політик, бізнесмен, колишній Міністр інфраструктури України, Анатолій Кінах – президент Українського Союзу промисловців та підприємців України, колишній премʼєр-міністр України, Георгій Скудар – президент ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод».

Другий день роботи форуму буде присвячений темі партнерства влади та бізнесу. Під час панельних дискусій обговорюватимуться питання співпраці органів місцевої влади із соціально-орієнтованими підприємствами, підприємствами різних форм власності, міжнародними організаціями та фондами, питання розвитку інфраструктури, в тому числі – фінансової, роботи з освітнім потенціалом та перспектив для молодих спеціалістів.

«KramatorskInvest-2018» має стати платформою для діалогу, обміну досвідом та кращими практиками, взаємодопомоги та дієвої підтримки, що стане відчутним імпульсом розвитку промислового міста та індустріального регіону.

Це перший подібний форум на Сході України, що спрямований на вирішення прикладних завдань, як то залучення нових торгівельних мереж, фінансових установ, будівельних компаній, інвесторів тощо.

За додатковою інформацією, акредитацією для ЗМІ звертатись до організаційного комітету форуму за електронною адресою: кramatorsk.invest@gmail.com