Едуард Лімонов у Харкові (фоторепортаж)

Лідер Націонал-більшовицької партії Росії, письменник Едуард Лімонов (Савенко) у Харкові в суботу, 15 березня 2008 р. Лімонов прибув до Харкова на похорони своєї матері, Раїси Федорівни, яка померла у віці 86 років. Останній раз Лімонов був у Харкові, де він провів дитинство, у вересні 2007 р. на святкуванні дня народження матері. Тривалий час йому було заборонено в’їжджати на территорію України, зокрема у березні 2004 р. він не зміг бути на похороні батька Веніаміна Івановича.

Фото Мстислава Чернова / УНІАН