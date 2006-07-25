Чего боится Мороз

Не знаю как для кого, но для меня очевидны две вещи. Во-первых, Президент ни за что не распустит Верховную Раду – и правильно сделает. Во-вторых, Мороз панически боится роспуска, и, хотя у него, видимо, есть понимание того, что Ющенко на это не пойдет, подсознательный страх не дает возможности действовать разумно и взвешенно... Где-то в глубине подсознания прокручивается: Ющенко может распустить парламент, поскольку есть за что.

А за что, собственно?

Конечно, не из-за того, что за 60 дней парламент не сформировал правительство. Это может служить лишь поводом для роспуска, но не причиной. И пародийными выглядят попытки парламентского большинства принять решение о том, чтобы называть правительство не отставленным.

А за то, что Мороз как ни кто другой прекрасно осознает: фигура Януковича, которую он взялся лоббировать вместе со всей “антикризисной коалицией”, мягко говоря, уж никак не объединяет украинцев. Так уже исторически сложилось, не без участия, кстати, самого Мороза.

Ну какая нормальная душа сможет против этого что-то возразить? Пусть ты трижды любишь, уважаешь, обожаешь этого человека, но если ты живешь в Украине, то должен понимать, что этого слишком мало. Премьер-министра должны одинаково уважать в Донецке, в Киеве, в Сумах или Львове, рабочие и студенты, учителя и ученики, журналисты и крестьяне, бизнесмены и депутаты... А как его будут уважать, например, студенты, которые меньше двух лет назад танцевали под “Оранжевое небо” в исполнении жены тогдашнего кандидата в Президенты? Или, например, крестьяне, которые зачитывали до дыр газету “Сільскі вісті” и которой они безгранично доверяли?

Если всего этого не понимают Ахметов, Тарас Черновил или Симоненко, то Мороз не то что понимает, а чувствует всей спиной. Отсюда и этот страх. Страх того, ЧТО должно было бы быть В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, если бы не мягкость первого лица и не истерические призывы Тимошенко, скорее действующие сдерживающим фактором для Президента. Страх того, ЧТО совершил бы и сам Мороз, если бы был на месте Президента и мыслил как державник, а не как мелкий пакостник, который бросил с балкона на голову прохожего дерьма и ожидает реакции. Но при этом, опережая события, кричит: если прохожему вдруг покажется, что на него упало дерьмо, то он не прав. Это не дерьмо, а повидло...

Вот в таком повидле мы сейчас очутились. А кто и как его будет слизывать, увидим через несколько дней.

Илона Вишинская, г. Киев