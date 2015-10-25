25 жовтня (неділя) 2015 року Інститут Горшеніна проведе марафон «Вибори - 2015» у Харкові, Дніпропетровську та Запоріжжі

У день виборів у місцеві органи влади, 25 жовтня, Інститут Горшеніна проведе марафон «Вибори-2015» у Харкові, Дніпропетровську та Запоріжжі.

В рамках марафону буде організовано роботу прес-центрів, що діють на базі Харківської, Дніпропетровської і Запорізької філій Інституту.

До участі в марафоні запрошені всі учасники виборчого процесу: представники політичних партій, кандидати на посаду мерів Харкова, Дніпропетровська і Запоріжжя, громадські організації, експерти, політики, громадські діячі, міжнародні спостерігачі, а також представники виборчих комісій.

У програмі марафону:

- презентація даних екзит-полів від Інституту Горшеніна

- ексклюзивні прогнози експертів

- публікація соціологічних досліджень електоральних настроїв

- круглі столи з кандидатами на посаду мера Харкова, Дніпропетровська і Запоріжжя і з першими особами партій

- публікація перших результатів голосування у Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях

- карти порушень та прямі включення з регіонів країни

- скайп-інтерв'ю з українськими експертами

- он–лайн трансляції в рамках марафону буде проходити на інтернет порталі LB.ua

- журналістам друкованих ЗМІ, інтернет-ресурсів і телеканалів буде надана можливість включень з майданчика на місці

- у перервах між сесіями кава-паузи

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у дискусії також в якості аналітиків.

Щоб отримати оперативну інформацію про хід голосування в регіоні, представники ЗМІ можуть зв'язатися з організаторами марафону. Можливе надання спеціальних коментарів, організація прямих включень, інтерв'ю у телефонному режимі.

Марафон розпочнеться в Харкові в 10.00, в Дніпропетровську і Запоріжжя – о 20.00.

Для отримання докладних планів заходів просимо направляти запити у відповідні філії Інституту Горшеніна в Харкові, Дніпропетровську та Запоріжжі.

Харків:

вул. Мироносицька, 8

Контактні телефони:

(067) 900 95 47; (095) 834 83 16 – Філіп Дикань

(095) 465 68 22 – Дмитро Неймирок

Email: dmitry.neymyrok@gmail.com

Дніпропетровськ:

Вул. Комсомольська 75

Контактні телефони:

(050) 480-27-23, (056) 740-34-16 - Вікторія Какубава

Email: new-most@i.ua

Запоріжжя:

просп. Леніна, 160 (бізнес-центр «ЕКО-тауер»)

Контактні телефони:

(050)869-20-69, (098)660-61-22 – Марина Моісеєнко

Email: most.zp.most@gmail.com; arina.fishka@gmail.com

Довідка:

Інститут Горшеніна – незалежний неприбутковий аналітико-дослідницький центр, націлений на вивчення суспільних і політичних процесів в Україні і світі.

Інститут є експертно-комунікаційним майданчиком для обговорення актуальних питань національного і міжнародного порядку денного, організатором «Національного Експертного Форуму», на якому збирає провідних українських та європейських експертів, політиків і чиновників для обговорення найбільш актуальних питань політики і економіки України.