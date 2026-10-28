У Польщі загадково зникла 16-річна українка: де востаннє її бачили

Поліція припускає, що дівчина може перебувати в Познані або Сважендзі, та просить усіх, хто має інформацію про її місцеперебування, повідомити правоохоронцям.

У Польщі розшукують 16-річну громадянку України Владу Волошину, яка зникла 24 жовтня. Дівчина вийшла з дому в Червонаку Великопольського воєводства й досі не повернулася. Зв’язку з нею немає, повідомляє In Poland.

За наявною інформацією, Влада Волошина залишила місце проживання на вулиці Слонечній у Червонаку в суботу, 24 жовтня, близько 16:00. Відтоді вона не повернулася додому та не контактує з рідними.

За припущенням поліції, дівчина може перебувати в Познані або Сважендзі.

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Правоохоронці повідомили такі прикмети Влади:

зріст – приблизно 156 см;

струнка статура;

світле волосся з меліруванням;

може бути з яскравим макіяжем.

На момент зникнення дівчина була одягнена в синю куртку, джинси та коричневе спортивне взуття.

Поліція закликає всіх, хто має інформацію про можливе місцеперебування Влади Волошиної, звернутися до відділку поліції Червонака. Повідомити інформацію можна за телефонами 516 878 940 або 112.

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