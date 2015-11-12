12-14 листопада 2015 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбудуться XXVIІ щорічна міжнародна спеціалізована виставка "Освіта та кар’єра – День студента 2015" та виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» (“Освіта за кордоном”).

Мета проведення виставок:

· залучення суспільного інтересу до освіти, пропаганда досягнень України в цій сфері, формування єдиного українського освітнього простору;

· інформування молоді про можливості отримання професійної освіти в Україні та за кордоном;

· поширення інформації про вакансії і консультування з проблем працевлаштування;

Це різноплановий виставковий захід, присвячений вищій освіті в Україні та за кордоном.

З 12 по 14 листопада кожен бажаючий матиме змогу отримати інформацію про можливості освіти в Україні та за кордоном, безпосередньо від представників як українських, так і закордонних навчальних закладів.

Тих, кого цікавить навчання в Україні, запрошуємо відвідати виставку «Освіта та кар’єра – День студента 2015», в якій будуть представлені українські виші, серед яких НТУУ «Київський політехнічний інститут», Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київський Національний Університет Будівництва і Архітектури, Київський Університет ім. Бориса Грінченка, Донецький національний університет, Одеський національний медичний університет та інші вищі навчальні заклади з різних регіонів України.

Крім індивідуальних консультацій і особистих зустрічей, відвідувачі будуть мати можливість прослухати тематичні семінари та презентації, від представників Європейської комісії, Campus France Україна, Вроцлавського муніципалітету, Національної академії педагогічних наук України, Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, коледжів, університетів.

Виставка розрахована на тих людей, які хотіли б навчатися як в Україні, так і за кордоном, а також тих, кого цікавлять програми вивчення іноземних мов, середня освіта в Україні або за кордоном, та, звичайно, вища освіта.

У виставках братимуть участь навчальні заклади і організації з України, Франції, Австрії, Чехії, Ізраїлю, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Іспанії, Словаччини.

Також у виставці беруть участь провідні українські освітні агенції, Ізраїльський культурний центр при посольстві Держави Ізраїль в Україні, Чеський центр при Посольстві Чехії в Україні.

Окремими павільйонами будуть представлені навчальні заклади Польщі, Чехії та Франції.

Програма та перелік учасників виставки розміщені на сайтах:

www.osvitainfo.com.ua, www.edu-abroad.com.ua

Урочисте відкриття виставки відбудеться 12 листопада 2015 р. об 11.00 в Національному центрі ділового та культурного співробітництва „Український дім” (Хрещатик, 2)

Виставки працюють:

12 – 13 листопада 2015 року – 11.00 – 18.00

14 листопада 2015 року – 11.00 – 17.00

Організатор заходів: Товариство «Знання України» за підтримки та участі Міністерства освіти та науки України та Національної академії педагогічних наук України.

Тел.: (044) 287-37-43, 237-85-43