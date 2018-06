Концерт Пола Маккартні зібрав більше півмільйона глядачів

У суботу 14 червня більше 350 тисяч глядачів прийшли на київський Майдан Незалежності на концерт Пола Маккартні, повідомляє організатор концерту - Фонд Віктора Пінчука. Цілий день злива з грозою тримали під сумнівом сам факт проведення концерту, але щойно Пол Маккартні вийшов на сцену о 21:30, небо почало ясніти. Він почав свій дво-з-половиною-годинний концерт з «Drive My Car».

Глядачі заповнили прилеглі до Майдану вулиці, а сам концерт транслювався на екранах, спеціально встановлених на Хрещатику і площах найбільших міст (Харків - 80 тис. глядачів, Дніпропетровськ - 35 тис., Севастополь - 20 тис., Львів - 25 тис., Донецьк - 15 тис. і Одеса - 20 тис.). Тож подивитися концерт, окрім Києва, зібралися майже 200 тисяч шанувальників. Шоу також транслювалося по телебаченню. За попередньою оцінкою, в прямому ефірі шоу Пола МакКартні дивилося більше 10 млн. людей.

Пол і його група зіграли 33 композиції, включно з тими, які стали найбільш популярними хітами і «фонограмами» життя багатьох людей: ‘Jet`, ‘My Love`, Band On The Run`, - і такі сольні речі, як ‘Flaming Pie` і найбільш часто виконуваний хіт ‘Dance Tonight`. Серед лідерів шоу була також спеціальна версія хіта Wings ‘Mrs. Vanderbilt`, з проханням про виконання якої до Пола звернулися українські фани, і, звісно, ураганна версія знаного ‘Back In The USSR`.

Аудиторія, що складалася з кількох поколінь, підспівувала. Унікальна сцена, оснащена різноманітним світлом і величезними екранами, була частиною колосального шоу, також як і лазери і піротехнічні сюрпризи.

Вже після того, як публіка подумала, що шоу закінчилося, Пол повернувся на сцену з українським прапором, щоб закінчити свій вечір емоційним виконанням ‘Yesterday` і рок-інтерпретацією ‘Sgt. Pepper`s`.