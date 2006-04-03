Сьогодні єднання “Нашої України” з Блоком Юлії Тимошенко видається неминучим, хоч би який опір цьому чинили самі “нашоукраїнці”. З януковичами, всупереч прогнозам романтиків, НУ на союз не піде. Розпуск Верховної Ради – не з руки нікому: кожна сила боятиметься отримати гірший результат, а головне – спорожніли партійні каси.

Відновлення помаранчевої коаліції – напевне, єдина можливість створення парламентської більшості.

Але те, що Президент доручив вести переговори про створення коаліції Єханурову, а не Безсмертному, може свідчити, що Президент задумав інтригу.

Безсмертний, безперечно, - теж відомий інтриган, але, так би мовити, дрібного масштабу. Його хитрість завжди написана на лобі, та й вибори він провалив. Єхануров спеціалізується на інтригах значно вищого рівня. Недарма ж йому вдавалося входити до керівництва опозиційного блоку “Наша Україна” зразка 2002 року й одночасно відповідати в Адміністрації Президента Кучми за адміністративну реформу.

У чому ж суть інтриги?.. Насамперед “Наша Україна” якомога довше затягуватиме процес створення коаліції, чим фізично і психологічно виснажуватиме Тимошенко. Вона нервуватиме, а отже, може наробити якихось явних дурниць. Врешті-решт під самий кінець відведеного Конституцією терміну коаліцію таки буде створено і Юлія Володимирівна з величезним скрипом посяде омріяне прем’єрське крісло. Тоді настане другий етап інтриги. Партнери по коаліції докладуть усіх зусиль, щоб Тимошенко як глава уряду провалилася. Можемо передбачити чергових акцій “зміцнення” гривні чи, навпаки – її девальвації, зростання цін на м’ясо, пальне, зриву посівної, низького врожаю, розкручування газової теми (ти ж, мовляв, обіцяла дешевого газу з Росії) і таке інше.

Після провалу уряду (через рік – півтора) коаліція розпадеться. Утвориться нова більшість (за участю “Регіонів”), або парламент буде розпущено. Рейтинг Тимошенко після вдалої компрометації має різко впасти.

Такою має бути логіка дій Президента, якщо в нього працює інстинкт самозбереження. Інакше для нього все обернеться сумно.

Оксана Охрімчук, м. Київ