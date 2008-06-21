Випуск в Національній академії СБУ (фоторепортаж)

14:43, 21 червня 2008
Разное
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Присутні Марчук, Лук`яненко і посол США

Молоді офіцери Національної академії Служби безпеки України під час і після урочистої церемонії випуску та прощання з бойовим прапором академії, 20 червня 2008 р.

Колишній прем’єр-міністр України (1995-1996 рр.), голова СБУ (1991-1994 рр.) Євген Марчук, колишній політв`язень (1961-1988 гг.), Герой України Левко Лук’яненко та в.о. голови СБУ Валентин Наливайченко на урочистій церемонії випуску молодих офіцерів Національної академії Служби безпеки України

Посол США в Україні Вільям Тейлор та в.о. голови СБУ Валентин Наливайченко вітають офіцера-випускника

Фото Сергія Алексєєнка, Олени Старостенко / УНІАН

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