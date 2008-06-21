Випуск в Національній академії СБУ (фоторепортаж)
14:43, 21 червня 2008Разное
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Присутні Марчук, Лук`яненко і посол США
Молоді офіцери Національної академії Служби безпеки України під час і після урочистої церемонії випуску та прощання з бойовим прапором академії, 20 червня 2008 р.
|Колишній прем’єр-міністр України (1995-1996 рр.), голова СБУ (1991-1994 рр.) Євген Марчук, нинішній в.о. голови СБУ Валентин Наливайченко та колишній політв`язень (1961-1988 гг.), Герой України Левко Лук’яненко на урочистій церемонії випуску молодих офіцерів Національної академії Служби безпеки України
|Посол США в Україні Вільям Тейлор та в.о. голови СБУ Валентин Наливайченко вітають офіцера-випускника
Фото Сергія Алексєєнка, Олени Старостенко / УНІАН
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