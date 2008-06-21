Випуск в Національній академії СБУ (фоторепортаж)

Присутні Марчук, Лук`яненко і посол США

Молоді офіцери Національної академії Служби безпеки України під час і після урочистої церемонії випуску та прощання з бойовим прапором академії, 20 червня 2008 р. Фото Сергія Алексєєнка, Олени Старостенко / УНІАН

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