Lockheed Martin може створити спеціальну версію F-16 для України

Lockheed Martin розглядає створення версії винищувача F-16 для України з більшою дальністю польоту, сучаснішим радаром і сумісністю з європейським озброєнням.

Американська компанія Lockheed Martin розглядає можливість розробки спеціальної модифікації винищувача F-16 з урахуванням потреб України. Серед можливих удосконалень – збільшена дальність польоту, сучасніша радіолокаційна станція та інтеграція європейського озброєння. Водночас конкретні переговори щодо створення такого літака поки не ведуться.Про це джерела в компанії повідомили виданню The Defence Blog.

Один із варіантів, який розглядає Lockheed Martin, передбачає створення модифікації F-16 зі збільшеною дальністю польоту та сучаснішою радіолокаційною станцією.

Очікується, що такий радар дасть змогу українським пілотам раніше виявляти низьколітні безпілотники та крилаті ракети порівняно з можливостями радіолокаційних станцій на нинішніх українських літаках.

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Ще один напрям модернізації – інтеграція європейського озброєння в бортові системи винищувача. Йдеться, зокрема, про керовані авіабомби та крилаті ракети.

Це могло б розширити перелік засобів ураження, які можуть застосовувати українські F-16.

Коли можуть з’явитися нові винищувачі

За словами джерел, конкретних переговорів про створення спеціальної української модифікації наразі немає. Для реалізації програми також знадобиться схвалення Вашингтона, тому ініціатива залишається на початковому етапі.

Співрозмовники видання не назвали можливу вартість нового варіанта F-16, кількість літаків, які могли б увійти до програми, та перелік європейського озброєння, яке планують інтегрувати насамперед.

Водночас Україна зацікавлена в універсальному винищувачі з доступною вартістю, який українські пілоти вже опанували та використовують у бойових умовах.

У Lockheed Martin, за словами джерел, розраховують на реалізацію численних спільних проєктів з Україною.

Модернізація F-16 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, компанія Lockheed Martin запропонувала Повітряним силам США нову версію винищувача F-16 під назвою F-16G для укомплектування підрозділів Fighting Falcon. Кілька джерел повідомили, що F-16G є вдосконаленою версією останнього варіанту F-16 Block 70.

Літак матиме конформні паливні баки, 600-галонні крильові баки, інфрачервоні пошуково-супровідні та снайперські цілевказівники, а також гальмівний парашут.

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