Чи можливий розкол у Партії регіонів?

Висловлюся про можливості розколу Партії регіонів. Відразу скажу, що донецькі розклади знаю тільки з відкритих джерел. Можливість швидкого, у найближчій перспективі, розколу ПР видається дуже малоймовірною.

Проте, вважаю, що лінії розділення можуть пролягати між групами Ахметова (кількість депутатів цієї групи в різних джерелах визначається від 30 до 70 – 80) і власне Януковича (як показує склад уряду, до неї можуть тяжіти "осколки" з соратників Кучми, частково – СДПУ(о) та ін.). Часто називають також групу Клюєвих, групу Азарова, т.з. "харківську групу", "червоних директорів" тощо. Щодо харків`ян скажу відразу – ініціаторами розколу вони не можуть бути через малозначність та фінансову неспроможність (порівняно, скажімо, з попередніми товаришами).

Але серйозне протистояння потенційно може виникнути тільки по осі Янукович – Ахметов, решта угрупувань тільки примикатиме до якоїсь із цих сторін, оскільки їхній кадровий потенціал та політична пізнаваність не дають змоги розраховувати на успіх у конкуренції з основними гравцями. Що ж до можливості відколу частини ПР і переходу на сторону, скажімо, Президента або опозиції, – така можливість теж не виглядає імовірною. Гарант не може сприйматися інакше як "лох", з яким гірше знайти, ніж із розумним загубити. Щодо ЮВТ – такий перехід у принципі можливий, але дуже нескоро (ближче до виборів) і за наявності величезного числа додаткових умов. Ключове з них – підтримка або непідтримка Тимошенко з боку представників великого "нерегіонального" бізнесу (а таких в Україні надзвичайно багато).

Загалом розкол у ПР може стати наслідком загострення конкуренції за держвласність в разі приватизації, гроші держбюджету чи інші блага. Поки що передумов для цього немає – одержано дуже великий спадок від попередніх режимів.

Іншою можливою причиною може стати різке погіршення соціально-економічного становища в країні, для чого очевидних передумов, окрім негативних очікувань, поки що немає.

Сумніваюся, що джерелом можливого незадоволення такої інтенсивності здатна стати також "експансія" Ахметова – не та він людина, щоб так легко підставитися.

Тому моя думка скоріше песимістична – внутрішні суперечності в ПР накопичуватимуться, але поволі й непостійно. Швидше за все, Партія регіонів через пару років буде аморфним аналогом "Єдиної Росії". Проте без чітко вираженої вертикалі підпорядкування одному лідерові.

Перехожий