Власники iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max зіткнулися з несподіваним обмеженням: нові флагмани більше не дозволяють робити портрети в нічному режимі. На це звернуло увагу видання MacRumors.
В офіційній документації Apple зазначено, що цей режим доступний тільки для таких моделей:
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro Max
Лінійка професійних моделей iPhone 17 у цьому переліку відсутня, а деякі користувачі помітили відсутність нічного режиму для портретів ще в листопаді. Тепер офіційно підтверджено, що режим дійсно видалено.
Таке рішення виглядає особливо дивно з огляду на те, що iPhone 17 і 17 Pro Max отримали потужніші камери та продуктивніший чипсет обробки зображень. При цьому у всіх інших режимах, де був нічний режим, він як і раніше доступний.
Експерти припустили, що, можливо, нові алгоритми обробки в iPhone 17 Pro поки просто не оптимізовані до нічного портретного режиму. Теоретично Apple може повернути цей режим в одному з майбутніх оновлень iOS, однак жодних підтверджень цьому поки немає.
Нагадаємо, під час тестів фронтальну камеру iPhone 17 Pro назвали найкращою у світі. А оскільки "фронталка" у звичайного iPhone 17 ідентична версії Pro, стандартна модель теж перевершує всіх конкурентів. А ось по частині задньої камери айфон обійшли китайські флагмани.