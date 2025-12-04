Ця функція є у всіх моделей iPhone Pro, починаючи з 12-го покоління.

Власники iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max зіткнулися з несподіваним обмеженням: нові флагмани більше не дозволяють робити портрети в нічному режимі. На це звернуло увагу видання MacRumors.

В офіційній документації Apple зазначено, що цей режим доступний тільки для таких моделей:

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro Max

Лінійка професійних моделей iPhone 17 у цьому переліку відсутня, а деякі користувачі помітили відсутність нічного режиму для портретів ще в листопаді. Тепер офіційно підтверджено, що режим дійсно видалено.

Відео дня

Таке рішення виглядає особливо дивно з огляду на те, що iPhone 17 і 17 Pro Max отримали потужніші камери та продуктивніший чипсет обробки зображень. При цьому у всіх інших режимах, де був нічний режим, він як і раніше доступний.

Експерти припустили, що, можливо, нові алгоритми обробки в iPhone 17 Pro поки просто не оптимізовані до нічного портретного режиму. Теоретично Apple може повернути цей режим в одному з майбутніх оновлень iOS, однак жодних підтверджень цьому поки немає.

Нагадаємо, під час тестів фронтальну камеру iPhone 17 Pro назвали найкращою у світі. А оскільки "фронталка" у звичайного iPhone 17 ідентична версії Pro, стандартна модель теж перевершує всіх конкурентів. А ось по частині задньої камери айфон обійшли китайські флагмани.

Вас також можуть зацікавити новини: