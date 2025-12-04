Президент України проінформував, що зустріч відбудеться сьогодні або ж завтра.

Секретар РНБО Рустем Умеров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вилетіли до США для проведення перемовин з американською делегацією, повідомив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна.

"Був ряд зустрічей у нашої делегації в Флориді з американською стороною. Ми підготували деякі рішення, пропозиції на наше бачення спільно з американською стороною", - зазначив Зеленський.

Він додав, що після цього американська делегація вирушила до Росії.

"Про що там були розмови, в якому конструктивному форматі або ні, я, чесно кажучи, не можу відповісти", - сказав президент України.

Зеленський підтвердив, що секретар РНБО Рустем Умеров та начальник ЗСУ Андрій Гнатов вилетіли до США.

"Я буду знати більше, ширшу інформацію, після того, як вони зустрінуться, і вони мені подзвонять", - зазначив він.

Зеленський також уточнив, коли має відбутися зустріч з американською делегацією.

"Сьогодні, напевно… Я думаю сьогодні, може завтра", - поділився президент України.

Мирні перемовини з США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що посолка України в США Ольга Стефанішина заявила, що в переговорах з американською делегацією наразі "не надто багато прогресу, але процес триває". Стефанішина підкреслила, що Україна налаштована на результат, вже інвестовано чимало у зобов'язання мати справедливий та тривалий мир. Посолка України в США додала, що наша країна розраховує на повторну зустріч за результатами візиту Віткоффа та Кушнера у Кремль.

Також ми писали, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не відкидав план США щодо припинення війни в Україні. За його словами, "щось було ухвалено, щось було відзначено як неприйнятне". Пєсков додав, що, на його думку, це нормальний робочий процес пошуку компромісу. Він зазначив, що Москва дотримуватиметься принципу тиші в переговорах щодо припинення війни в Україні й чекає цього ж від США.

