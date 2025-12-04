Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,23 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 5 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,18 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, залишилася на попередньому рівні: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 49,23 гривні за один євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,13/42,16 грн/дол., а євро - 49,11/49,13 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 4 грудня знизився на 10 копійок і складав 42,45 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 41,99 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні залишився на попередньому рівні і складав 49,53 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 48,93 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні у "ПриватБанку" подешевшав на 10 копійок і складав 42,40 гривні за долар, а курс євро знизився на 5 копійок і складав 49,50 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 41,80 гривні, а євро - за курсом 48,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: