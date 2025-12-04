Також під удар "Примар" потрапив аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш" поблизу Сімферополя.

Сьогодні у тимчасово окупованому Криму знищено російський винищувач МіГ-29. Про це заявляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, 4 грудня на території військового аеродрому "Кача" в Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29.

"У цю ж ніч під удар "Примар" потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш" поблизу тимчасово окупованого Сімферополя. Спецпідрозділи ГУР продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони росіян над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а відтепер — і винищувальну авіацію ЗС РФ", - заявляють розвідники.

Удари по авіації в Криму

Як писав УНІАН, 21 вересня "Примари" ГУР Міноборони України вперше в історії знищили два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" на території тимчасово окупованого Криму. Літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" оснащені коштовним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами. Разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту в Крим "Примари" також уразили багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.

Також раніше на півострові було уражено два російські гелікоптери Мі-8 та буксир – бійці ГУР дронами вгатили по авіабазі загарбників у Гвардійському, що неподалік Сімферополя.

