У Києві й Одесі відбудуться Британсько-Американські Освітні Дні

Мета Британсько-Американських Освітніх Днів – надати українцям можливість дізнатися про освітні програми різної спрямованості, стипендії та гранти з вуст представників провідних спеціально відібраних навчальних закладів Великої Британії та США.

Організатором Британсько-Американських Освітніх Днів є Oxbridge Futures Education.

У межах Британсько-Американських Освітніх Днів – 3 ексклюзивні презентації:

- Five Steps to Study in the USA – П'ять кроків на шляху до освіти в США, презентація DonStream Education Group і Kings Colleges.

- Follow Your Dream to the USA – Прямуйте за Вашою американською мрією, презентація Kings Colleges, США. Лектор: Ерік Фурштейн (Eric Fuerstein), регіональний директор Kings Colleges.

- Твоя Британська Мрія. Як вступити до Оксфорду, Кембріджу, Імперіалу, Лондонської Школи Економіки. Твоє «розумне» Лондонське літо. Лектор: Ксенія Дробишева, регіональний директор Chelsea Independent College, Duff Miller College.

British & American Education Days в Киеве: 13 квітня (UNDERHUB, вул. Мечникова, 3)

British & American Education Days в Одессе: 16 квітня

Відвідування British & American Education Days – безкоштовне, за попередньою реєстрацією:

- тел..: +38 044 578 0033; +38 095 330 2777; +38 050 953 2363;

- e-mail: info@oxbridgefutures.org.

Кожен відвідувач бере участь у розіграші цінних призів, а також у лотереї на відвідування безкоштовного майстер-класу від Університету Мистецтв, Лондон.