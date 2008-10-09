У Запоріжжі вибухнув газ у дев'ятиповерховому будинку

У Запоріжжі стався вибух газу в багатоповерховому будинку.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлініі МНС, повідомлення про подію надійшло вчора пізно ввечері з Ленінського району міста.

"8 жовтня о 22.54 у дев`ятиповерховому будинку по вул. Ладозькій, у двокімнатній квартирі, що належить 29-річному місцевому жителю, стався вибух побутового газу. Господар квартири, який перебував у стані алкогольного сп`яніння, одержав опіки кінцівок, шиї, вогнем йому частково обпалило волосся. Вибуховою хвилею в його квартирі була частково вибита шибка. Руйнування інших квартир, конструкцій будівлі і газопровідних мереж не сталося", - повідомили в МНС, додавши, що, окрім власника квартири, в якій стався вибух, більше ніхто не постраждав, а сам він від госпіталізації відмовився.

Зараз на місці події працюють співробітники міліції, МНС і служби газу. За попередніми даними, причиною надзвичайної подія стала необережність при експлуатації газових приладів.

"На плиті був залишений без нагляду чайник. І, зі слів потерпілого, вибух відбувся саме тоді, коли він зайшов на кухню і ввімкнув світло", - повідомили в МНС.

Як передає кореспондент УНІАН, за останні три дні це вже друга надзвичайна подія з газом у Запоріжжі. Зокрема, 7 жовтня в квартирі багатоповерхового будинку в Комунарському районі міста в результаті отруєння чадним газом загинула сім`я з 3 чоловік. За попередніми даними, причиною трагедії стало самовільне втручання в роботу вентиляційних систем.