Ющенко і Тимошенко на засіданні РНБО (фоторепортаж)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 13 жовтня «Про невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних виборчих прав громадян України під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України».

Зокрема, РБНО зобов’язала Кабінет міністрів невідкладно вирішити питання про виділення Центральній виборчій комісії з резервного фонду державного бюджету необхідних для забезпечення фінансування підготовки та проведення позачергових виборів до Верховної Ради, призначених на 7 грудня 2008 року, та забезпечити їх перерахування до 17.00 13 жовтня Міністерством фінансів України та Державним казначейством України Центральній виборчій комісії.

За даними прес-служби Президента, проти рішення РНБО голосували прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН