Похорон прокурора Дніпропетровської області (фоторепортаж)
09:41, 18 жовтня 2008Разное
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Загибель Володимира Шуби розслідується
Працівники прокуратури ховають загиблого в результаті нещасного випадку прокурора Дніпропетровської області Володимира Шубу.
Тіло Володимира Шуби було виявлене 15 жовтня 2008 р. близько 11.30 у тирі приватного спортивного комплексу «Беркут». Попередньо було з`ясовано, що смерть настала внаслідок нещасного випадку під час пристрілки мисливського карабіна.
Фото надане ІА ”Новий міст” / УНІАН
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