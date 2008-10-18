Похорон прокурора Дніпропетровської області (фоторепортаж)

Загибель Володимира Шуби розслідується

Працівники прокуратури ховають загиблого в результаті нещасного випадку прокурора Дніпропетровської області Володимира Шубу. Тіло Володимира Шуби було виявлене 15 жовтня 2008 р. близько 11.30 у тирі приватного спортивного комплексу «Беркут». Попередньо було з`ясовано, що смерть настала внаслідок нещасного випадку під час пристрілки мисливського карабіна. Фото надане ІА ”Новий міст” / УНІАН

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