Компартія Китаю дозволила створювати великі фермерські господарства

Комуністична партія Китаю (КПК) схвалила реформу сільського господарства, згідно з якою китайські селяни дістануть можливість орендувати землю і передавати її в користування третім особам. Крім того, реформа офіційно легалізувала процес переміщення сільського населення в міста. На думку більшості китайських економістів, це дозволить інтенсифікувати сільськогосподарське виробництво і створить у країні ефективніші великі фермерські господарства, передає Associated Press.

12 жовтня 2008 р. план реформи вже був схвалений на засіданні Центрального комітету КПК. Наразі сільськогосподарські землі перебувають у Китаї в колективній власності.