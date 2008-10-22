Компартія Китаю дозволила створювати великі фермерські господарства
01:44, 22 жовтня 2008Разное
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... і переїздити з села до міста
Комуністична партія Китаю (КПК) схвалила реформу сільського господарства, згідно з якою китайські селяни дістануть можливість орендувати землю і передавати її в користування третім особам. Крім того, реформа офіційно легалізувала процес переміщення сільського населення в міста. На думку більшості китайських економістів, це дозволить інтенсифікувати сільськогосподарське виробництво і створить у країні ефективніші великі фермерські господарства, передає Associated Press.
12 жовтня 2008 р. план реформи вже був схвалений на засіданні Центрального комітету КПК. Наразі сільськогосподарські землі перебувають у Китаї в колективній власності.
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