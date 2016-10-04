Українська компанія Візіком оновила свій картографічний сервіс maps.visicom.ua

Одним з цікавих функціоналів, який додано, є побудова профілю висот вздовж маршруту та по прямій лінії (при вимірі відстані). Функція особливо зацікавить веломандрівників, які користуючись цими даними можуть корегувати свій маршрут.

Інтерактивний пошук в один рядок дозволяє знайти та виділити на мапі країну, область, район, місто або селище, вулицю та номер будинку або інший об’єкт: готель, ресторан, аптеку чи банкомат та багато ін.

Маршрут який має більше трьох точок можна оптимізувати (знайти найкоротший маршрут), що перш за все буде корисно для розвозки, доставки.

При необхідності можна роздрукувати будь-який фрагмент мапи з побудованим маршрутом або необхідною адресною, на форматі А3 або А4.

Дуже зручно користуватись мапою на мобільних пристроях, адже сайт тепер підтримує адаптивний дизайн. Функціонал обмежений, але дуже зручний і необхідний: пошук адрес та об'єктів; розрахунок маршруту; вимірювання дистанцій; збереження фрагмента карти в PDF для подальшого друку.

Компанія Візіком запевняє, що буде і надалі удосконалювати та додавати новий функціонал для мапи, а також продовжувати додавати та оновлювати адресну частину в нових країнах, містах, селищах.

Більш детально з функціоналом картографічного сервісу можна ознайомитись на самому сайті компанії або на сторінці у FB.