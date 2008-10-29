Зниження цін на бензин не означає зниження вартості проїзду

Міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ заявляє, що в умовах зниження цін на бензин не варто чекати радикального зниження вартості проїзду в автотранспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Кременчуці Полтавської області.

«Бензин у структурі перевезень в автотранспорті - один з основних складників. Зниження ціни на бензин автоматично повинне призводити до зниження вартості проїзду. Це однозначно. Але ви знаєте, що є в нас одна проблема - впродовж тривалого часу тарифи не переглядалися, і вони сьогодні для чималої частини автомобілістів є низькими", - сказав міністр.

Тому, за словами Й.ВІНСЬКОГО, "в умовах зниження цін на бензин навряд чи радикальним чином реально ціни проїзду буде зменшено. Тим більше, ви знаєте, що є проблематика з курсом. Сьогодні проблема співвідношення гривні до долара створює нестабільність ситуації і на споживчому ринку, оскільки бізнес рахує свої витрати в доларах… Все залежатиме не тільки від ціни на бензин, а й від ситуації з курсом валюти".