Гелловін у Верховній Раді (фото)
20:53, 31 жовтня 2008Разное
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Тут, в принципі завжди гелловін
Народні депутати України з фракції Партії регіонів Олександр СТОЯН і Владислав ЛУК`ЯНОВ у перерві для узгодження поправок до антикризового законопроекту поставили на стіл президії Верховної Ради вирізану з гарбуза голову із запаленою свічкою.
«Я вам скажу, що нам, в принципі, в нашому приміщенні гелловін не потрібний, - зреагував Арсеній Яценюк. - Він у нас кожен Божий день. Щойно засідання – у нас гелловін».
Фото Сергія Светлицького / УНІАН
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