Автомобілі "Славута" залишили без моторів

Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАТ "ЗАЗ") зупинив підприємство "АвтоЗАЗмотор" - мелітопольський завод, що входить до структури ЗАЗ як госпрозрахункове підприємство, що здійснювало випуск моторів до автомобілів "Славута", "Таврія-пікап", "Sens".

Прес-служба ЗАО "ЗАЗ" ситуацію з ГРП "АвтоЗАЗмотор" не коментує.

За неофіційними даними, наказ про зупинку виробництва діє з 3 листопада по 31 грудня 2008 р.

Працівники підприємства (близько 2 тис. 200 чол.), відправлені у відпустки і протягом двох місяців простою одержуватимуть 2\3 тарифної ставки.

Як повідомляв УНІАН, днями ЗАО "ЗАЗ" розповсюдило інформацію про відновлення випуску автомобілів "Славута", які комплектувалися мелітопольськими двигунами.

Довідка УНІАН. ЗАТ «ЗАЗ» - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням.

31,67% акцій ЗАО «ЗАЗ» належать корпорації «УкрАВТО» (м. Київ), що управляє заводом, 22,2% – «Ланкрофт Проджектс Лімітед» (Велика Британія), 21,96% – «Редстоун Менеджмент Лімітед» (Велика Британія).

У 2007 році «ЗАЗ» збільшив виробництво автомобілів на 46,2%, або на 89,197 тис. штук, порівняно з 2006 роком, до 282,310 тис. штук.