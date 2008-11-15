У Криму «Форд» злетів з дороги та вирвав із землі дерево: двоє загиблих

Двоє людей – чоловік і жінка – загинули сьогодні вночі в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася в Первомайському районі автономії.

Водій автомобіля «Форд Мондео» перед закругленням дороги не справився з управлінням – в результаті машина виїхала на узбіччя і врізалася в дерево.

«Удар був такої сили, що машина в місці стикання з деревом склалася наче підкова і викорчовувала дерево з коренем», - говориться в повідомленні кримського ГУ МНС.

Внаслідок аварії загинув водій «Форда» (житель кримського смт Первомайське, 1970 року народження) і пасажирка (жителька Одеси, 1979 року народження).

Причину аварії встановить слідство.