Папа Римський нагадує водіям і пішоходам слова апостола Павла

Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI в неділю, коли відзначається день пам`яті загиблих в автокатастрофах, закликав водіїв і пішоходів дотримуватися обережності на дорогах.

"Будьте тверезі і уважні", - сказав він під час традиційної недільної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані, точно повторюючи слова, колись сказані апостолом Павлом.

Понтифік, згадуючи про жертви автокатастроф усього світу, закликав до "відповідальності, обережності і пошані інших" на дорозі.

Він також додав, що молиться за "вічний упокій" загиблих в автокатастрофах і "заспокоєння родин, які страждають, втративши їх", зазначає Газета.ru.