Офіційне відкриття виставки робіт учасників конкурсу на Лейпцизьку премію проектів інтегрованого розвитку міста в Україні
12:00, 02 березня 2017Разное
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Подія відбудеться 2 березня 2017 року о 12:00 у Київському національному університеті будівництва та архітектури (КНУБА) за адресою м. Київ, вул. Преображенська 2 (у холі архітектурного факультету).
У заході візьмуть участь:
- Лев Ревазович Парцхаладзе, заступник міністра МінРегіону з питань будівництва;
- Петро Мусійович Куліков, ректор КНУБА;
- Манфред Поппе, керівник проекту «Національна політика міського розвитку в Україні», який виконує Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Акредитація не потрібна.
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