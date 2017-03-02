Офіційне відкриття виставки робіт учасників конкурсу на Лейпцизьку премію проектів інтегрованого розвитку міста в Україні

Подія відбудеться 2 березня 2017 року о 12:00 у Київському національному університеті будівництва та архітектури (КНУБА) за адресою м. Київ, вул. Преображенська 2 (у холі архітектурного факультету).

У заході візьмуть участь: - Лев Ревазович Парцхаладзе, заступник міністра МінРегіону з питань будівництва; - Петро Мусійович Куліков, ректор КНУБА; - Манфред Поппе, керівник проекту «Національна політика міського розвитку в Україні», який виконує Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Акредитація не потрібна.

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