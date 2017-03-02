Офіційне відкриття виставки робіт учасників конкурсу на Лейпцизьку премію проектів інтегрованого розвитку міста в Україні

12:00, 02 березня 2017
Разное
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Подія відбудеться 2 березня 2017 року о 12:00 у Київському національному університеті будівництва та архітектури (КНУБА) за адресою м. Київ, вул. Преображенська 2 (у холі архітектурного факультету). 

У заході візьмуть участь:

- Лев Ревазович Парцхаладзе, заступник міністра МінРегіону з питань будівництва;

- Петро Мусійович Куліков, ректор КНУБА;

- Манфред Поппе, керівник проекту «Національна політика міського розвитку в Україні», який виконує Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Акредитація не потрібна. 

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