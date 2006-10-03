Лауреатами Нобелівської премії з фізики також стали американці

Нобелівська премія з фізики за 2006 рік присуджена американським ученим Джорджу СМУТУ і Джону МАЗЕРУ "за роботу, що дозволяє прослідкувати розвиток Всесвіту і зрозуміти процес виникнення космосу, зірок і галактик". Про це рішення оголосила сьогодні Шведська королівська академія наук, передає ІТАР-ТАСС.

У заяві її Нобелівського комітету йдеться, що премія присуджується "за відкриття форми абсолютно чорних тіл космічного фонового випромінювання і анізотропії". У документі також зазначається, що результати досліджень лауреатів дали додаткові підтвердження гіпотези "Великого вибуху" як причини виникнення Всесвіту.

Нагадаємо, що вчора у столиці Швеції оголошені імена лауреатів Нобелівської премії у галузі фізіології та медициніза 2006 р. Ними стали американці Ендрю Файр (народився в 1959 р.) з Массачусетського технологічного інституту і Крейг Мелло (народився в 1960 р.) з Гарвардського університету.