Черновецький пропонує приватним перевізникам ділити прибуток 50 на 50

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пропонує приватним підприємствам транспортної галузі участь у програмах столичної влади за схемою 50 на 50: 50% прибутків надходитиме до бюджету міста, інша половина – підприємству, інформує прес-служба КМДА.

Цю пропозицію він озвучив сьогодні під час зустрічі з представниками транспортної галузі Києва.

«Столична влада налаштована допомагати транспортникам розвивати свій бізнес, аби люди, задіяні в цій сфері, не втрачали робочі місця, аби заробітні плати виплачувалися вчасно і в повній мірі, аби кияни отримували якісні послуги в транспортній сфері», – сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Мер висловив готовність сприяти у вирішенні проблем з придбанням земельних ділянок для транспортних підприємств. Також обговорювалася можливість надання в оренду рухомого складу приватним перевізникам. Міський голова висловив зацікавленість у розвитку муніципального таксі, відкритті нових автопарків.

Окрему увагу столичний голова приділив питанню створення річкового трамвая. Зокрема представнику пароплавної компанії м. Києва Володимиру НАУМЕНКУ, який пропонував пропозиції щодо розвитку річкового транспорту, в.т.ч. пасажирського, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вніс пропозицію стосовно участі організації в реалізації цього проекту.