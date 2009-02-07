На Хмельниччині перекинулася автоцистерна з п’ятьма тоннами бензину

На Хмельниччині, на автодорозі Дунаївці – Стара Ушиця, поблизу села Мушкутинці Дунаєвецького району, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої перекинулась автоцистерна, що перевозила близько 5 тонн бензину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, рятувальники МНС, які оперативно прибули на місце, запобігли займанню цистерни.

Екологічна інспекція констатувала, що загрози навколишньому середовищу не завдано. Координацію аварійно-рятувальних робіт здійснювала опергрупа ГУ МНС.