На Хмельниччині перекинулася автоцистерна з п’ятьма тоннами бензину

16:28, 07 лютого 2009
Разное
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Займання не допустили

На Хмельниччині, на автодорозі Дунаївці – Стара Ушиця, поблизу села Мушкутинці Дунаєвецького району, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої перекинулась автоцистерна, що перевозила близько 5 тонн бензину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, рятувальники МНС, які оперативно прибули на місце, запобігли займанню цистерни.

Екологічна інспекція констатувала, що загрози навколишньому середовищу не завдано. Координацію аварійно-рятувальних робіт здійснювала опергрупа ГУ МНС.

 

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