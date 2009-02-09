Партію противників капіталізму засновано у Франції

У Франції засновано партію противників капіталізму. Нова антикапіталістична партія (НАП) створена на базі Революційної комуністичної ліги, що саморозпустилася.

Ініціатором створення нової політичної сили виступив Олів`є Безансно (Olivier Besancenot), кандидат у президенти Франції в 2002 і 2007 рр., один з популярних лівих политиків-троцькістів.

На установчому з`їзді партії, який пройшов в паризькому передмісті Сен-Дені, О.Безансно різко скритикував президента Франції Ніколя Саркозі, чия політика "лише підсилює кризу".

Представники НАП переконані, що світова фінансова криза довела недолугість ліберальної капіталістичної моделі, передає Associated Press. Партія має намір мобілізувати опір народних мас, підняти суспільство на нові антиурядові маніфестації. У партії вже є близько 9 тис. осіб, серед яких захисники довкілля, антиглобалісти, представники профспілок. Найближчим часом члени НАП ухвалять рішення про доцільність співпраці з Французькою комуністичною партією і іншими лівими рухами.

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