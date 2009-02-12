У космосі зіткнулися російський і американський супутники

На земній орбіті вперше зіткнулися два супутники зв`язку. Як повідомили представники Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), російський та американський супутники зіткнулися на висоті близько в 800 км над територією Сибіру. В результаті зіткнення утворилися дві хмари уламків.

Про який російський супутник йдеться, наразі невідомо. Супутник США належить консорціуму компаній на чолі з Motorola.

Представники NASA також зазначили, що остаточні масштаби події будуть зрозумілі тільки за кілька тижнів. Вони уточнили, що загроза для Міжнародної космічної станції невелика, оскільки вона обертається на нижчій орбіті, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press. Фахівці продовжують стежити за ситуацією і вивчати інші можливі наслідки.